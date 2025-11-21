كييف ترد على مقترح أميركي: لن نقبل بأي تنازل عن أراضينا

شفق نيوز- كييف

جدّدت الحكومة الأوكرانية، يوم الجمعة، تأكيدها رفض أي اتفاق مع الروس يتجاوز "الخطوط الحمراء" لكييف، وذلك في رد من كبير مفاوضيها على مقترح أميركي يهدف لإنهاء الحرب.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين، ورئيس مجلس الأمن رستم عمروف، إن "أوكرانيا لن تقبل أي اتفاق يتجاوز خطوطنا الحمراء".

وأضاف عمروف، عبر منشورات له في وسائل التواصل الاجتماعي تابعتها وكالة شفق نيوز، إن من غير الممكن "اتخاذ قرارات خارج إطار سيادتنا وأمن شعبنا أو خطوطنا الحمر، لا الآن ولا في المستقبل".

وتأتي تصريحات عمروف رداً على اقتراح أمريكي يهدف لإنهاء الحرب مع روسيا في ظل جهود دولية مستمرة لإنهاء الحرب، غير أن المقترح يتضمن "تنازلات كبيرة من كييف بشأن الأراضي"، وفقاً لوسائل إعلام أوروبية.

وكانت أوكرانيا قد شددت مراراً على ضرورة الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، معتبرة أن أي اتفاق يجب أن يحترم "خطوطها الحمراء" التي تشمل الأمن الوطني والمناطق التي تعتبرها أساسية للدولة.

ويعكس الموقف استمرار المقاومة الأوكرانية لأي ضغوط دولية من أجل قبول حلول وسط قد تمس مصالحها الاستراتيجية.

ويأتي رد كييف قبل محادثات محتملة جديدة مع أطراف دولية للبحث عن تسوية سلمية لأزمة الحرب بين أوكرانيا وروسيا.