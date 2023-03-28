كيم جونغ أون يحشد سلاح كوريا الشمالية النووي

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم الثلاثاء إلى زيادة الترسانة النووية لبلاده، قائلا إنه يجب أن تكون مستعدة تماما لاستخدامها في أي وقت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، في الوقت الذي تقترب فيه حاملة طائرات أميركية من الوصول إلى كوريا الجنوبية.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين في البحر قبالة ساحلها الشرقي أمس الاثنين.

كما ندد الجيش الكوري الجنوبي بعملية الإطلاق، ووصفها بأنها "استفزاز خطير" ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ودعا إلى وقف فوري لهذه العمليات.

من جهتها، قدمت الحكومة اليابانية أيضا "احتجاجا قويا" إلى كوريا الشمالية، قائلة إن إطلاقها الصواريخ يهدد سلامة وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي.

ومن المقرر أن ترسو حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" (Nimitz) والسفن المرافقة لها في قاعدة بحرية كورية جنوبية جنوبي شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الزيارة المقررة لحاملة الطائرات تم الترتيب لها في إطار الجهود الرامية إلى نشر المزيد من "القطع العسكرية الإستراتيجية" الأميركية في المنطقة لردع كوريا الشمالية.

وكثفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية خلال الأسابيع الأخيرة بما شمل إطلاق عدة صواريخ كروز يوم الأربعاء الماضي، في تجربة قالت بيونغ يانغ إن الهدف منها التدريب على هجمات نووية تكتيكية.