كيم جونغ: كوريا الشمالية ستسرع الخطوات للتحول إلى قوة عسكرية عظمى

شفق نيوز/ نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن بلاده ستسرع الخطوات نحو التحول إلى قوة عسكرية عظمى تمتلك أسلحة نووية.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم جونغ أون لن يستبعد استخدامها إذا هاجم الأعداء بلاده.

وقال كيم "كي أكون صريحا، ليس لدينا أي نية على الإطلاق لمهاجمة كوريا الجنوبية"، وذلك في خطاب ألقاه في جامعة كيم جونغ أون للدفاع الوطني، وهي مركز تدريب للنخبة من المتخصصين العسكريين.

وأضاف "إذا حاول العدو استخدام القوة ضد بلادنا"، فإن الجيش الكوري الشمالي سيستخدم كل أشكال الرد دون تردد، وهو ما "لا يمنع استخدام الأسلحة النووية".

وأردف قائلا "ستتسارع خطواتنا كي نصبح قوة عسكرية عظمى وقوة نووية"، بحسب رويترز.

ودعا كيم أيضا إلى تعزيز دفاعات كوريا الشمالية على نطاق واسع، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وتسعى كوريا الشمالية منذ عقود لامتلاك برنامج أسلحة نووية ويُعتقد أن لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لبناء العشرات من هذه الأسلحة. وأجرت بيونغيانغ 6 تجارب تفجير نووي تحت الأرض.

واحتفلت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي بيوم القوات المسلحة السنوي من خلال عرض عسكري كبير تضمن عرض صاروخ باليستي قادر على حمل رأس حربي ضخم. كما شهد تحليق قاذفة استراتيجية أميركية في السماء.

وفي خطابه في ذلك اليوم، حذر الرئيس الكوري الجنوبي الجارة الشمالية من استخدام الأسلحة النووية. وقال "سوف يشهد ذلك اليوم نهاية النظام الكوري الشمالي".

كما بعث كيم برسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده، بحسب ما ذكرته الوكالة.

ووصف كيم بوتين بأنه "أقرب رفيق له"، وقال إن "العلاقات الاستراتيجية والتعاونية" بين البلدين سترتفع إلى مستوى جديد للعمل على "الدفاع عن السلام الإقليمي والعالمي والعدالة الدولية".