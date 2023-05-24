كيليجدار أوغلو يقاضي أردوغان

شفق نيوز/ رفع مرشح قوى المعارضة للانتخابات الرئاسية التركية، كمال كيليجدار أوغلو، دعوى قضائية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب "فيديو دعائي يتهمه بالارتباط بحزب العمال الكوردستاني".

وأعلن جلال تشيليك، محامي كيليجدار أوغلو، يوم الأربعاء، أن الدعوى القضائية تطالب أردوغان بدفع تعويضات بقيمة ميليون ليرة تركية (أكثر من 50 ألف دولار) بسبب استخدامه "فيديو مفبرك" في حملته الانتخابية.

ويدور الحديث عن فيديو دعائي لحملة رجب طيب أردوغان، يتهم كيليجدار أوغلو بأنه يحظى بدعم حزب العمال الكردستاني المدرج على قائمة "التنظيمات الإرهابية" في تركيا.

وسيتنافس أردوغان وكيليجدار أوغلو على منصب الرئاسة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية يوم 28 مايو الجاري.