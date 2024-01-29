كيف وصلت الفصائل الى "البرج 22" ونفذت الهجوم الأكثر دموية ضد القوات الأمريكية؟

شفق نيوز/ ذكرت وسائل اعلام أمريكية أن الهجوم على الموقع العسكري الامريكي في الاردن الذي يحمل اسم "البرج 22" والذي قتل فيه 3 جنود وأصيب أكثر من 30 بأنه "الأكثر دموية"، ضد القوات الامريكية، وفقاً لفوكس نيوز.

و"البرج 22"، الواقع الى الشمال الشرقي من الأردن عند الحدود مع سوريا والعراق هو موقع عسكري أمريكي قد يكون سرياً ولا توجد معلومات عنه، فكيف وصلت له طائرات الفصائل المسيرة؟.

وفيما يلي معلومات عن الموقع، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

الموقع

يقع البرج في مكان استراتيجي مهم بالأردن في أقصى الشمال الشرقي عند التقاء حدود المملكة مع سوريا والعراق.

الغرض لا يعرف عن الموقع سوى القليل، لكنه يقع قرب قاعدة التنف الواقعة في الجهة المقابلة داخل الحدود السورية وتضم عددا صغيرا من الجنود الأمريكيين. واضطلعت قاعدة التنف بدور رئيسي في الحرب على تنظيم داعش، وكان لها دور أيضا في الاستراتيجية الأميركية لاحتواء التمدد العسكري الإيراني في شرق سوريا.

ويقع البرج 22 على مسافة قريبة بدرجة كافية من القوات الأميركية في التنف بحيث يمكن أن يساعد في دعم تلك القوات فضلا عن استخدامه أيضا في مكافحة المسلحين المدعومين من إيران بالمنطقة ومساعدة القوات على مراقبة ما تبقى من أعضاء تنظيم داعش.

القوات الأميركية بالأردن الحكومة الأردنية

وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة في المجال العسكري في يناير 2021 يتيح للقوات الأميركية "الوصول دون عوائق" إلى عدة منشآت عسكرية أردنية.

يستضيف الأردن مئات المدربين الأميركيين وهو واحد من الحلفاء في المنطقة يجرون تدريبات ممتدة مع قوات أميركية على مدار العام.

منذ بداية الصراع السوري في عام 2011، أنفقت واشنطن مئات الملايين من الدولارات لمساعدة عمان في إنشاء نظام مراقبة متطور يعرف باسم برنامج أمن الحدود لوقف تسلل المسلحين من سوريا والعراق.

لا يعرف عن البرج سوى القليل. لا يعرف على وجه الدقة عدد العسكريين الأميركيين في البرج 22، ولا يعرف أيضا نوع الأسلحة والدفاعات الجوية الموجودة بداخله، وما حدث بالضبط في الهجوم الأخير.

مسؤول بالحكومة الأردنية قال إن الهجوم استهدف قاعدة أميركية في سوريا مجاورة للحدود وإنه لم يقع على الأراضي الأردنية.