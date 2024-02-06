كيربي يعتذر ويسحب تصريحه: لم نبلغ بغداد بالقصف على القائم وعكاشات

شفق نيوز/ اعتذر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الثلاثاء، عن تصريحه خطأ بأن واشنطن أبلغت بغداد قبل تنفيذ ضربات جوية في منطقتي القائم وعكاشات بمحافظة الأنبار قبل أيام.

وأمس الإثنين، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لم تبلغ العراق، قبل تنفيذ الضربات على مقار الحشد الشعبي والفصائل الموالية لإيران في عكاشات والقائم، غربي محافظة الأنبار.

وسبق أن قال كيربي للصحفيين، الجمعة، إن الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل تنفيذ الضربات.

وكانت قاعدة أميركية في الأردن تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في 28 يناير الماضي، أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، حملت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران.

وردت الولايات المتحدة، الجمعة، بسلسلة غارات جوية على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا والعراق.

وأكد كيربي، حينها، أن الضربات التي استهدفت جماعات تدعمها إيران كانت مجرد جولة أولى من إجراءات ستتواصل لاحقا.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، في السابع من أكتوبر، تعرض الجيش الأميركي لأكثر من 160 هجوما في العراق وسوريا والأردن، وفق وكالة رويترز.