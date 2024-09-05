"كيان مزيف" ينتحل صفة البحرية البريطانية يستهدف السفن في البحر الأحمر

شفق نيوز/ قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية، يوم الخميس، إن هناك كياناً انتحل صفتها ويطلب من السفن التجارية تقديم معلومات حول مواقعها في البحر الأحمر، الذي يشهد تصعيداً بسبب الهجمات الحوثية.

وذكرت الهيئة في بيان لها على منصة "إكس" أن البحرية البريطانية تلقت تقارير بشأن كيان يدعي أنه من UKMTO، ويطلب من السفن تشغيل نظام تحديد الموقع AIS وتحديث موقعها الحالي.

وفي هذا السياق، أوصت البحرية البريطانية قادة السفن بالتحقق من أي طلبات من UMMTO باستخدام المعلومات المنشورة في دليل BMP5 أو على مخطط الأمن البحري Q 6099.

كما جددت الهيئة البحرية تحذيرها للسفن بضرورة الحذر عند الإبحار في المنطقة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى UKMTO.