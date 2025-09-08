كولومبيا.. مسلحون يختطفون 45 جندياً وأصابع الاتهام نحو عصابات المخدرات

شفق نيوز- بوغوتا

أفادت وسائل إعلام كولومبية، يوم الاثنين، بأن جماعة مسلحة اختطفت 45 جندياً أثناس عودتهم من عملية عسكرية في إقليم كاوكا، جنوب غربي البلاد.

وذكر إعلام محلي، أن الجنود العائدين من العملية العسكرية احتُجزوا من قبل مجموعة تضم نحو 600 شخص، في منطقة لوس تيغريس قرب بلدة إل تامبو التابعة لإقليم كاوكا.

بدوره أكد الجيش الكولومبي، أن 45 جندياً قد جرى احتجازهم من قبل "حشد مدني"، مشيراً إلى فتح تحقيق بشأن الحادثة.

وتوجّهت أصابع الاتهام في الحادثة إلى مدنيين مؤيدين لجماعة مسلحة تُدعى "كارلوس باتينيو"، بحسب ما ذكره الإعلام المحلي.

ومن المتوقع، بحسب المصدر نفسه، أن يتدخل مكتب أمين المظالم في البلاد ومنظمات مجتمع مدني من أجل الإفراج عن الجنود المحتجزين.

ويخوض الجيش وقوات الأمن الكولومبيان منذ فترة طويلة عمليات ضد تهريب المخدرات في المنطقة، وكانت قد واجهت حوادث اختطاف واحتجاز مشابهة من قبل.