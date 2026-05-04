كولومبيا.. عجلة عملاقة تدهس حشد متفرجين خلال عرض للسيارات

شفق نيوز- بوغوتا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين بينهم قاصرون في عرض لسيارات عملاقة في مدينة بوبايان بكولومبيا بعد أن دهست إحدى السيارات حشدا من المتفرجين جراء فقدان السيطرة على السيارة.

وفقا لموقع روسيا اليوم، أكد مكتب رئيس بلدية بوبايان، كولومبيا، أن عدد القتلى بلغ ثلاثة أشخاص حتى الآن.

ولم تستبعد السلطات احتمال ارتفاع عدد الضحايا، حيث لا يزال بعضهم في حالة حرجة.

ويظهر في الفيديوهات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي السيارة أثناء تقديمها للعرض وفقدان السائق للسيطرة عليها واندفاعها نحو المتفرجين.

ووفقا للتقارير فقد دهس السائق مجموعة من الأشخاص ثم اصطدم بعمود.

وفي أعقاب هذه الأحداث المأساوية، بدأت السلطات في إجراء تحقيق في مزاعم وجود أعطال ميكانيكية، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة في موقع الفعالية.