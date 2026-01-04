كولومبيا تُعزز جيشها على حدود فنزويلا بـ30 ألف جندي

شفق نيوز- بوغوتا

كشف وزير دفاع كولومبيا، بيدرو أرنولفو سانشيز، يوم الأحد، عن تمركز أكثر من 30 ألف جندي على الحدود مع فنزويلا.

وقال سانشيز، في تصريحات صحفية إن هناك أكثر من 30 ألف جندي كولومبي متمركزين حالياً على طول حدود البلاد مع فنزويلا التي يبلغ طولها 2200 كيلومتر.

وأضاف أن القوات تعطي الأولوية لمناطق تتمركز فيها اثنتان من منظمات تهريب المخدرات.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم أمس السبت، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عقب الضربات الجوية على البلاد.

ودخلت فنزويلا فجر يوم أمس السبت، على خط تصعيد عسكري مفاجئ بعدما هزّت انفجارات متتالية العاصمة كراكاس، في وقت تحدثت فيه الحكومة عن هجوم أميركي استهدف مواقع مدنية وعسكرية في أكثر من ولاية.