كولومبيا تطرد البعثة الإسرائيلية وتلغي اتفاقية التجارة الحرة بعد اعتراض "أسطول الصمود"

شفق نيوز- بوغوتا

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقية في بلاده، احتجاجاً على اعتراض القوات الإسرائيلية لأسطول المساعدات "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة، واحتجاز مواطنتين كولومبيتين في المياه الدولية.

وقال بيترو في بيان إن "إسرائيل ارتكبت جريمة دولية باعتراضها الأسطول"، مشدداً على رفض أي اعتداء على سلامة وحريات المواطنين الكولومبيين في الخارج، ومعلناً إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب بشكل فوري.

وكانت كولومبيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في العام 2024 احتجاجاً على الحرب على غزة، لكنها أبقت على تمثيل قنصلي يضم 40 موظفاً بينهم 4 دبلوماسيين إسرائيليين، وفق مصادر كولومبية.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن قواتها البحرية أوقفت عدة سفن من "أسطول الصمود العالمي" ونقلت ركابها إلى ميناء إسرائيلي، مضيفة أن "الناشطة السويدية غريتا تونبرغ وأصدقاؤها بخير".

ويتألف "أسطول الصمود"، الذي انطلق مطلع سبتمبر/ ايلول الماضي من إسبانيا، من نحو 45 سفينة تحمل مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى حليب أطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية، مؤكداً أنه في "مهمة سلمية وغير عنيفة".

إلى ذلك، أكد متحدثون باسم الأسطول أن الاعتراض تم في المياه الدولية وأن محاولاتهم للوصول إلى غزة ستتواصل حتى رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، فيما شهدت مدن عربية وأوروبية مظاهرات منددة بالخطوة الإسرائيلية.