كولومبيا تدعو مجلس الأمن الدولي لاجتماع طارئ عقب قصف فنزويلا

شفق نيوز- بوغوتا

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، يوم السبت، مجلس الأمن الدولي، إلى عقد اجتماع طارئ بشأن القصف الأميركي على أراضي فنزويلا.

وقال بيترو، إن "كاراكاس تتعرض للقصف بالصواريخ، وليحذر العالم، فنزويلا تتعرض لهجوم"، داعيا إلى "عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد الهجوم والاعتداء على فنزويلا".

وأضاف: "يجب على منظمة الدول الأميركية والأمم المتحدة الاجتماع فوراً"، لافتاً الى أنه "يتم تفعيل الخطة العملياتية على الحدود مع فنزويلا ومركز القيادة الموحد في كوكوتا"، وهي مدينة كولومبية حدودية.

وكان وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو، قد أعلن اليوم السبت، عن إعلان حالة الطوارئ، عقب الهجمات التي تعرضت لها البلاد صباح اليوم، والانتقال إلى القتال المسلح، متهماً أميركا بالوقوف وراء تلك الهجمات.

وقال بينتو، في بيان إن "الهجمات تعد انتهاكا صارخا لمواثيق الأمم المتحدة وتهدد السلام والاستقرار الدوليين، ونرفض العدوان على بلادنا"، مبيناً أن "أي محاولة لتغيير النظام الحاكم في بلادنا ستفشل كما فشلت كل المحاولات السابقة".

وكانت تقارير أولية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات شديدة قرب قاعدة الجنراليسيمو فرانسيسكو دي ميراندا الجوية جنوب العاصمة الفنزويلية كاراكاس، تزامناً مع تصاعد أعمدة من الدخان في محيط الموقع.

وذكر شهود عيان، بحسب رويترز، أنهم "شاهدوا مروحيات عسكرية أميركية تحلق على علو منخفض قرب موقع الانفجارات"، فيما تداولت وسائل إعلام غربية معلومات عن "رصد مروحيات من طراز CH-47 شينوك في الأجواء القريبة من القاعدة".