كوفيد19.. موافقة على لقاح جديد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

شفق نيوز/ أعلنت شركة "موديرنا"، اليوم السبت، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على لقاحها الجديد من الجيل التالي للوقاية من فيروس كوفيد-19، وذلك للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، في أول موافقة منذ تشديد الإدارة للمتطلبات الخاصة بالتطعيم.

وذكرت الشركة في بيان أن اللقاح تمت الموافقة عليه أيضاً للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و64 عاماً، ممن يعانون من حالة صحية كامنة واحدة على الأقل أو من عوامل خطر أخرى.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تصريح وزير الصحة الأمريكي، روبرت كنيدي، يوم الثلاثاء الماضي، بأن الولايات المتحدة أوقفت التوصية بإعطاء اللقاحات الروتينية لفيروس كورونا للنساء الحوامل والأطفال الأصحاء، في خطوة تتعارض مع السياسة التقليدية التي تتبعها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضح كنيدي، في مقطع مصور ظهر فيه برفقة مفوض إدارة الأغذية والعقاقير مارتي مكاري، ومدير المعاهد الوطنية للصحة جاي باتاشاريا، أن لقاحات كوفيد-19 أُزيلت من جدول التطعيمات الذي توصي به مراكز مكافحة الأمراض.

وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من إعلان متطلبات أكثر صرامة بشأن تلقي لقاحات كوفيد-19، لتقتصر بذلك التوصيات على كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة بحالات شديدة من المرض.