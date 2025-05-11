كوشنر يعود للواجهة قبيل جولة ترامب في الشرق الأوسط

‎شفق نيوز/ كشفت شبكة "سي إن إن"، يوم الأحد، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأ في تقديم المشورة بشكل "غير رسمي" لمسؤولي الإدارة بشأن التفاوض مع الزعماء العرب، قبل أيام من توجه إلى الشرق الأوسط.

‎وذكرت الشبكة، أن كوشنر حاول هو وزوجته، النأي بنفسيهما عن البيت الأبيض، على الأقل علنا، ولذا كان من المثير للاهتمام أن نعرف أن "كوشنر لا يزال يلعب دورا كبيرا جدا خلف الكواليس في كيفية نظر هذه الإدارة إلى الشرق الأوسط، وكيف سيتعاملون مع بعض المحادثات الأسبوع المقبل".

‎وأضافت: "لكن خلف الأبواب المغلقة، هناك مخطط هادئ يجري، وهو فكرة محاولة توسيع (اتفاقات إبراهام) التي تم التوصل إليها خلال فترة ولاية الرئيس الأولى، وغالبا لا يزال يُشار إليها من قبل الأشخاص المقربين من ترامب وكبار مستشاريه على أنها جزء أساسي من إرث إدارته الأولى، وكان كوشنر هو المهندس في ذلك.