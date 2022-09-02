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كوشنر: السعودية سمحت باستثمار أموالها في شركات إسرائيلية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-02T16:48:25+0000
كوشنر: السعودية سمحت باستثمار أموالها في شركات إسرائيلية

شفق نيوز / كشف صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره في البيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم الجمعة، عن سماح السعودية لاستثمار أموالها في شركات إسرائيلية، مبينا أن الوضع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط تغير بعد تطبيع عدد من دول المنطقة مع إسرائيل.

وقال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره في البيت الأبيض، إن "السعوديين سمحوا له بالاستثمار في شركات إسرائيلية بعد تلقي شركته الاستثمارية الخاصة مبلغ 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي".

وأضاف كوشنر، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، ونقها موقع شبكة سي ان ان الأمريكية رداً على سؤال عما إذا كان استمرار العلاقة الشخصية الجيدة بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هي ما حققت لشركته صفقة الحصول على 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي، بالقول: "لقد اتخذوا قرارا بالاستثمار، وأنا سعيد جدا بأنهم سمحوا لنا بالاستثمار في شركات إسرائيلية، لتوسيع العمل الذي حققناه في الشرق الأوسط".

وأشار كوشنر إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل في عهد ترامب، وقال: "لم أكن أخفي سرا عندما كنت في الحكومة أن الاستثمار يمكن أن يكون قوة دافعة لجمع الناس سوياً".

وتابع كوشنر: "مع اتفاقيات إبراهيم التي أنجزناها في آخر 6 شهور من عمر الإدارة، نجحنا أخيراً في فتح القنوات، وكتبت في مذكراتي عن تلقينا اتصالات هاتفية من تلك الدول عن رغبتهم في تأسيس علاقات بنكية وإمكانية سفر الناس والرحلات الجوية، وأردنا أن يكون المسلمون قادرين على الذهاب إلى إسرائيل وزيارة المسجد"، بحسب تعبيره.

ولفت مستشار ترامب بالقول: "أعتقد أنه كلما خلقت المزيد من التعاملات الاقتصادية بين الإسرائيليين والعرب فإن ذلك يصنع استمرارية للسلام في المنطقة بينما كان هناك مقاطعة قبل ذلك. لذا، فإن حقيقة رغبتهم في دعم هذا المسعى بالاستثمار في هذه الأعمال هو شيء أنا فخور جدا به".

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