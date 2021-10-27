كوسوفو تفرض عقوبات 7 أشخاص وشركة عقارات لصلتهم بحزب الله اللبناني

شفق نيوز/ أعلنت السلطات في كوسوفو، يوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على سبعة رجال أعمال وشركة عقارات على صلة بحزب الله اللبناني.

وقالت السلطات في بيان تداولته وسائل إعلام غربية، إن أصول الأشخاص السبعة وشركة العقارات جمدت، ولا يستطيع هؤلاء مغادرة كوسوفو أو تلقي أموال من أفراد أو شركات أخرى في البلاد.

يشار إلى أن الدولة اللبنانية لا تعترف باستقلال كوسوفو.

ويتزامن القرار مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على حزب الله النافذ في الساحة السياسية اللبنانية، وله مقاعد في مجلس النواب.

وكانت رئاسة أمن الدولة للمملكة العربية السعودية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاربعاء، عن تصنيف جمعية خيرية متربطة بحزب الله اللبناني ككيان "إرهابي"، واتهامها بتمويل الحزب مالياً وعسكرياً.

وذكرت رئاسة أمن الدولة السعودية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها قامت بتصنيف "جمعية (القرض الحسن) ومقرها لبنان، كياناً إرهابياً لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم حزب الله، حيث تعمل على إدارة أموال التنظيم وتمويله بما ذي ذلك دعم الأغراض العسكرية".

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السعودية والكويت والإمارات والبحرين ومجلس التعاون الخليجي، رفضها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وعبرت عن استيائها الشديد مما ورد على لسان قرداحي قبل تسنمه منصبه في الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال لقاء تلفزيوني انتقد فيه الحرب التي تقودها السعودية ضد اليمن.