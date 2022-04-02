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"كوريلا" قائداً للقيادة المركزية للجيش الأمريكي خلفاً لماكنزي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-02T06:50:54+0000
"كوريلا" قائداً للقيادة المركزية للجيش الأمريكي خلفاً لماكنزي

شفق نيوز/ تولى الجنرال في الجيش الأمريكي "مايكل كوريلا" قيادة القيادة المركزية الأمريكية  (CENTCOM)  خلفاً للجنرال المنتهية ولايته "كينيث ماكنزي".

جاء ذلك في بيان نُشر على موقع القيادة المركزية الأمريكية، التي تتولى مسؤولية المنطقة العسكرية للشرق الأوسط، وكذلك جنوب ووسط آسيا.

وأقيمت مراسم تسليم القيادة المركزية الأمريكية في تامبا بولاية فلوريدا، وحضرها وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن.

وأكد أوستن على أن "القيادة المركزية الأمريكية ستستمر في الازدهار في هذا الوقت الصعب تحت القيادة الموثوقة للجنرال كوريلا، في منطقة لا يزال الوضع فيها صعبا وخطيرا".

وكان ماكنزي مسؤولاً عن القيادة المركزية الأمريكية منذ مارس/ اذار 2019.

وتحت قيادته على وجه الخصوص، تم تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان العام الماضي، كما تم تنفيذ عملية القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في أكتوبر/ تشرين الاول سنة 2019، وكذلك تنفيذ هجوم القوات الجوية الأمريكية بالقرب من مطار بغداد في كانون الثاني 2020، الذي أسفر عن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

 

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