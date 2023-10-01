كوريا الشمالية: أمريكا متمسكة بعقلية الحرب الباردة

أكدت كوريا الشمالية أن محاولات واشنطن التدخل في علاقات الصداقة بين موسكو وبيونغ يانغ تتجاوز الخط الأحمر، وتظهر سعي واشنطن للهيمنة وتمسكها بعقلية الحرب الباردة.

وجاء في بيان صدر عن نائب وزير خارجية كوريا الشمالية إيم تشون إيل نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "يتجاوز العداء غير القانوني ومحاولات التدخل الأمريكي في علاقات الصداقة والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا، الحدود".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمارس خداع المجتمع الدولي بمحاولات تصويرها العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ على أنها "انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وتهديد للسلام والأمن الدوليين".

وأضاف: "هذه الممارسات تظهر أن هذا الفكر يهيمن على الولايات المتحدة ومشبع بمنطق المواجهة والحرب الباردة".

وأضاف أن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا بلغت مرحلة جديدة من التطور، تضمن توازن الهياكل الدولية وتحسين الوضع الأمني الاستراتيجي في العالم.