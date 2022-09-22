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كوريا الشمالية تقول إنها لم تزود روسيا بالأسلحة ولا تخطط لذلك

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-22T05:14:29+0000
كوريا الشمالية تقول إنها لم تزود روسيا بالأسلحة ولا تخطط لذلك

قالت كوريا الشمالية إنها لم تزود روسيا أبدا بأسلحة أو ذخيرة ولا تخطط للقيام بذلك في المستقبل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في بيان.

ونقلت الوكالة عن نائب المدير العام لمكتب العتاد بوزارة الدفاع الوطني في بيان دون ذكر اسمه "تحدثت الولايات المتحدة وغيرها من القوى المعادية في الآونة الأخيرة عن انتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ونشروا "شائعة عن اتفاقات أسلحة" بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا... لم نصدر أبدا أسلحة أو ذخيرة إلى روسيا من قبل ولا نعتزم فعل ذلك".

كان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدنت باتيل قد ذكر هذا الشهر أن روسيا "بصدد شراء ملايين الصواريخ والدروع المضادة للمدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا".

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض إنه لا توجد "أي مؤشرات على أن هذه الصفقة اكتملت، وقطعا لا توجد مؤشرات على أن هذه الأسلحة تستخدم في أوكرانيا، ووصف الأمر بأنه "صفقة شراء محتملة".

وأنذر بيان كوريا الشمالية الولايات المتحدة "بالتزام الصمت"، والكف عن نشر مثل تلك الشائعات التي تهدف على ما يبدو "لتشويه صورة البلاد".

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