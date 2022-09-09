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كوريا الشمالية تعلن نفسها "دولة نووية"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-09T07:45:33+0000
كوريا الشمالية تعلن نفسها "دولة نووية"

شفق نيوز / أعلن برلمان كوريا الشمالية يوم الجمعة، البلاد "دولة نووية"، وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن امتلاك بيونغ يانغ السلاح النووي، حق لا رجعة عنه.

وأوضح البرلمان، أن الرئيس كيم جونغ أون، "يمتلك السلطة الكاملة على القرارات حول استخدام السلاح النووي".

في السياق، قال كيم، خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: "لن نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا"، مضيفا أن "السلاح النووي هو الخيار الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك".

ولفت إلى أنه "لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في بلادنا"، مشيراً إلى وجود "أهمية كبيرة في إضفاء الشرعية على سياسة القوة النووية".

ويتهم الزعيم الكوري الشمالي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتباع سياسة عدائية ضد بلاده، على الرغم من أن حكومة بايدن عرضت مرارا لقاء مسؤولين كوريين شماليين دون شروط مسبقة.

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