كوريا الشمالية تعلق على توغل أوكرانيا في روسيا: عمل إرهابي لا يغتفر

شفق نيوز/ وصفت كوريا الشمالية، يوم الأحد، توغل القوات الأوكرانية في روسيا بأنه "عمل إرهابي لا يغتفر".

وقالت بيونغيانغ إنها ستقف على الدوام إلى جانب موسكو في مسعاها لحماية سيادتها.

وكانت كوريا الشمالية قد عبرت عن دعمها القوي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالمقابل، عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية في مقال له نشرته وسائل إعلام كورية شمالية، مسلطا الضوء على دعم بيونغيانع القوي لحرب موسكو في أوكرانيا.

وقال بوتين في المقال الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قبيل زيارة نادرة يقوم بها لبيونغيانغ "نحن نقدر عاليا أن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية تدعم بقوة العمليات العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا".