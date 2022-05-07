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كوريا الشمالية تطلق مقذوفا "مجهولا" باتجاه بحر اليابان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-07T06:03:23+0000
كوريا الشمالية تطلق مقذوفا "مجهولا" باتجاه بحر اليابان

شفق نيوز/ أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً مجهولاً باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان) اليوم السبت.

ولم تذكر هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية  تفاصيل الحادث، فيما نقلت وكالة "يونهاب" عن مصدر لها أن السلطات العسكرية تفترض أنه تم إطلاق صاروخ باليستي.

من جهته، أكد خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا الأربعاء الماضي، وقبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول.

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