كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً باتجاه بحر اليابان

شفق نيوز- سول

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، يوم السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفا غير محدد" باتجاه بحر اليابان، حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب".

وذكرت الوكالة أن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى اسم المسطح المائي الذي تستخدمه الكوريتان.

كما أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن "كوريا الشمالية أطلقت ما تشتبه بأنه صاروخ بالستي".

وقالت الوزارة على منصة "إكس"، "أُطلق ما قد يكون صاروخا بالستيا من كوريا الشمالية"، قبل أن توضح في منشور منفصل بعد دقائق أنها تعتقد "أن المقذوف سقط".