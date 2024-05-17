كوريا الشمالية تطلق الصواريخ الباليستية قبالة سواحل جارتها الجنوبية

شفق نيوز/ كشف الجيش الكوري الجنوبي، يوم الجمعة، عن إطلاق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى، من قبل كوريا الشمالية، باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي في أحدث سلسلة من تجارب الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن المقذوفات أطلقت من بلدة وونسان على الساحل الشرقي، في حين ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن صاروخا قصير المدى أُطلق على ما يبدو وسقط بالفعل، نقلا عن مسؤول حكومي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية "أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد في اتجاه بحر الشرق"، المعروف أيضا ببحر اليابان.

ويأتي هذا التطور بعد دعوة الزعيم كيم جونغ أون إلى "تغيير تاريخي" في الاستعدادات للحرب، وبعد ساعات قليلة على تصريح لشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ بأن الصواريخ التكتيكية تهدف فقط إلى ردع العدوان العسكري لكوريا الجنوبية في حين نفت تصدير بيونغ يانغ لهذه الأسلحة.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ أن كيم أعرب خلال تفقده لنظام أسلحة صاروخية تكتيكية عن "رضاه الكبير عن النتائج التي سجلتها المؤسسات الصناعية الدفاعية" هذا العام.

وأضافت أن كيم "شدد بشكل خاص على ضرورة إحداث تغيير تاريخي في استعدادات الجيش الشعبي الكوري للحرب من خلال تنفيذ مخططات إنتاج الذخائر لعام 2024 دون فشل".