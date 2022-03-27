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كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-27T05:27:54+0000
كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية

قالت الاستخبارات العسكرية الكورية الجنوبية، إن العمل يجري بموقع التجارب النووية الكوري الشمالي، لترميم أحد الأنفاق الأربعة، مما يشير إلى الاستعدادات لتنفيذ تفجير اختباري نووي.

وذكرت وكالة "يونهاب" اليوم الأحد، أن العمل يجري في موقع "بونغيري" لإنشاء مدخل جانبي للنفق الثالث. ووفقا لأحد مصادر الوكالة، يمكن إعادة تجهيز المنشأة في غضون شهر.

وعزت يونهاب المخاوف المتزايدة بشأن تجربة نووية محتملة في كوريا الشمالية، إلى إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع بقيادة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويعتقد الخبراء أن كوريا الشمالية، قد تختبر قذيفة نووية تكتيكية صغيرة يمكن تركيبها على رؤوس حربية للصواريخ الباليستية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، يحتوي الموقع على أربعة أنفاق تم إغلاقها رسميا في عام 2018، مع تنفيذ أعمال الهدم بحضور مجموعة صغيرة من الصحفيين الأجانب المدعوين.

وقال بعض المراقبين إنه سيكون من الصعب على الفور ترميم النفقين 1 و 2، حيث أجرت كوريا الشمالية تجاربها النووية السابقة، بينما يمكن استخدام النفقين 3 و 4 بعد أعمال الترميم.

وسبق أن حذرت بيونغ يانغ، من أنها تعتزم رفع تعليقها للتجارب النووية والصواريخ بعيدة المدى.

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