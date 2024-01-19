كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة نووية تحت الماء

شفق نيوز/ قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن بيونغيانغ أجرت اختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء.

ووفق الوكالة فإن هذا الاختبار جاء ردا على التدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع.

وأفادت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته الوكالة بأن هذه التدريبات "هددت بشكل خطير أمن" كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، أجرت بيونغيانغ "اختبارا مهما على نظامها للأسلحة النووية تحت الماء (هايل-5-23) قيد التطوير في بحر كوريا الشرقي".

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا، الأحد، بحسب الجيش الكوري الجنوبي، بعد أيام على إجراء بيونغيانغ تدريبات بالذخيرة الحية قرب الحدود البحرية التي يسودها توتر مع الجنوب.

وذكرت رئاسة الأركان المشتركة في سول في بيان أن "كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق" المعروف أيضا ببحر اليابان.

وجاء إطلاق الصاروخ بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية وابلا من القذائف المدفعية بالقرب من الحدود البحرية المتوترة مع كوريا الجنوبية، ما دفع سول إلى إجراء تدريبات مماثلة لإطلاق النار في نفس المنطقة.

وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قد تعهد في اجتماع رئيسي للحزب الحاكم في أواخر ديسمبر الماضي، بتوسيع ترسانته النووية وإطلاق أقمار تجسس اصطناعية إضافية للتعامل مع ما وصفها "بالتحركات التهجمية" التي تقودها الولايات المتحدة.