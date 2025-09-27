كوريا الشمالية تجدد تمسكها بـ"المقاومة النووية" لضمان أمنها

شفق نيوز- بيونغ يانغ

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مجددا موقف بلاده الثابت المتمسّك بضمان أمنها، واستعدادها لـ"المقاومة النووية".

وبحسب ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، فقد أدلى كيم بهذه التصريحات عندما التقى بالعلماء والفنيين في المجال النووي، وترأس اجتماعا تشاوريا مهما حول إنتاج المواد والأسلحة النووية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأكد زعيم كوريا الشمالية، أن "بلاده تعطي أولوية قصوى لتعزيز قدراتها النووية باستمرار"، ووصفها بأنها "واجب لا يتغير".

وأضاف "الردع القوي، أعني منطق حفظ السلام والأمن بالقوة مع القوات النووية كعمودها الفقري هو الموقف الثابت لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".