كوريا الجنوبية تعزز أسطولها البحري بـ"المدمرة الثانية"

شفق نيوز- سول

أعلن موقع The Defense Post، أن شركة هيونداي للصناعات الثقيلة أنزلت إلى المياه المدمرة الثانية من فئة Jeongjo the Great التي طوّرت لصالح سلاح البحرية في كوريا الجنوبية.

وأشار الموقع إلى أن "المدمرة الجديدة مجهزة بنظام Aegis الصاروخي للدفاع الجوي، وقريبا ستبدأ عمليات استكمال تجهيزها بالمعدات وأنظمة التسليح، وبعدها ستخضع لسلسلة من الاختبارات، ومن المتوقع أن تسلّم للجيش الكوري الجنوبي بنهاية عام 2026".

وتفيد المعلومات المتوفرة، بأن "سلاح البحرية الكوري الجنوبي كان قد تعاقد للحصول على ثلاث مدمرات من فئة Jeongjo the Great، حيث جرى تسليم الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وتم إنزال الثانية إلى المياه مؤخرا، ومن المقرر أن تُسلّم الثالثة عام 2028".

ويبلغ طول المدمرة الجديدة 170 مترا، وعرضها 21 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 8300 طن، وجهّزت بمحركات فيها أربعة توربينات غازية، تمكنها من الوصول إلى سرعة 30 عقدة بحرية.

ويتكون طاقم السفينة من 300 شخص، وتتضمن ترسانة تسليحها 80 صاروخا مضادا للأهداف الجوية من نوع SM-2، و16 صاروخا مضادا للسفن والأهداف البحرية من نوع SSM-700K، و30 صاروخا مجنحا من نوع Hyunmoo-II يصل مداها إلى 1500 م، وطوربيدات من عيار 324 ملم، ورشاشات CIWS من عيار 30 ملم.