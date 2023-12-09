كوريا الجنوبية تسجل هبوطاً تاريخياً في عدد المواليد الجدد

شفق نيوز/ سجلت كوريا الجنوبية، هبوطاً تاريخياً في في عدد المواليد الجدد إذ لأدنى مستوى من يناير إلى سبتمبر العام الجاري وبلغ العدد التراكمي للمواليد الجدد في تلك الفترة 177 ألفا منذ بدء هذه الإحصاءات في العام 1981.

وأظهرت بيانات "وكالة المعلومات الإحصائية الكورية" KOSIS ذلك،، وقد وصل عدد المواليد الجدد في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 1981 إلى 657 ألفا، لكنه انخفض بدرجة حادة من ذلك الحين ليصل إلى أقل من 400 ألف في عام 2002، ثم بلغ 278 ألفا في عام 2017. بينما في نفس الفترة من العام الماضي بلغ عدد المواليد الجدد 193 ألفا، ووصل إلى 177 ألفا هذا العام، بانخفاض 16 ألف طفل. كما وصل معدل الخصوبة الإجمالي، أي متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها، إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.7 في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، بانخفاض 0.1 عن العام السابق.

وبالنظر إلى انخفاض عدد الولادات الذي يتم ملاحظته عادة في نهاية العام، فمن المحتمل أن ينخفض هذا المعدل إلى 0.6 للمرة الأولى في الربع الرابع.

نصف الوظائف الجديدة من نصيب كبار السن

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن كبار السن في البلاد يشغلون نصف الوظائف الجديدة في عام 2022 بينما استحوذ الشباب على حوالي 1.15% من الوظائف المضافة حديثا لنفس العام.

وقد أضافت كوريا الجنوبية 870 ألف وظيفة جديدة في عام 2022، مما يمثل زيادة بنسبة 3.4% على أساس سنوي ليصل إجمالي الوظائف إلى 26.45 مليونا، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

وفي التفاصيل، ارتفعت الوظائف لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق بأكبر قدر بـ440 ألف وظيفة، يليها 260 ألف وظيفة جديدة للأشخاص في الخمسينيات من العمر.

بينما ارتفع عدد الوظائف للأشخاص في الأربعينيات من العمر بمقدار 100 ألف وظيفة في العام الماضي، وزادت الوظائف الشاغرة لمن هم في الثلاثينيات من العمر 50 ألفا. وشهد الأشخاص في العشرينات من العمر والأصغر سنا 10 آلاف وظيفة إضافية في عام 2022.