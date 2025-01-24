كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية لحوار "غير مشروط" لحلّ القضية النووية

شفق نيوز/ دعت الحكومة الكورية الجنوبية، يوم الجمعة، كوريا الشمالية، إلى العودة للحوار بشأن الملف النووي.

وجاءت هذه الدعوة بعد أن أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الحوار مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في سيئول، إن الحكومة الكورية الجنوبية أكدت باستمرار "موقفها المتمثل في أنها منفتحة على الحوار غير المشروط مع كوريا الشمالية من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية".

وأشار إلى أن حكومة كوريا الجنوبية "ستواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في قضية كوريا الشمالية وبرنامجها النووي".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" تم بثها أمس الخميس، بأنه يعتزم السعي للتواصل مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مرة أخرى، وذلك بعد أن كونا علاقة عمل خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وقال ترامب "سأتواصل معه مرة أخرى".

وردا على سؤال على قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، أكد ترامب أن كيم "يحبه ويتوافق معه جيداً".

وعندما سئل إذا كان سيعاود الاتصال به، أجاب ترامب "نعم سأفعل"، مضيفاً "كيم جونغ أون رجل ذكي".