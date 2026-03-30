كوريا الجنوبية تجلي 60 مواطناً من العراق

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، إخلاء ما مجموعه 60 عاملاً من مواطنيها العاملين في شركات تنشط في العراق، وذلك في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة "كوريا تايمز" في خبر على موقعها الإلكتروني، ترجمته وكالة شفق نيوز، نقلاً عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن العمال غادروا العراق إلى دول مجاورة، بما في ذلك الكويت وتركيا والأردن خلال الفترة بين 18 و29 آذار/ مارس الجاري، بناء على نصيحة السفارة الكورية في العراق، وبمساعدة من موظفي السفارة.

وبينت أن ثلاثة مواطنين كوريين آخرين غادروا لبنان إلى تركيا يوم الجمعة الماضي، حيث تقوم كوريا بإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط.

وبالإجمال، أشارت الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن نحو 1500 كوري قاموا بإخلاء المنطقة بمساعدة من الوزارة منذ اندلاع الحرب.