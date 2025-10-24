كوريا الجنوبية تتحدث عن موعد لقاء ترمب وكيم

شفق نيوز- سول

كشف وزير الوحدة الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ، يوم الجمعة، عن احتمالية عقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأسبوع المقبل.

وقال تشونغ دونغ يونغ، إن كوريا الشمالية تولي اهتماماً للولايات المتحدة، متحدثاً عن إِشارات متعددة تشير إلى احتمالات كبيرة بأن يكون هناك لقاء.

وتوقع أن يجري هذا اللقاء على هامش الزيارة المقررة للرئيس الأميركي إلى كوريا الجنوبية الأربعاء المقبل، للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن مسؤولين من إدارة ترمب ناقشوا بشكل غير مُعلن ترتيب اجتماع بينه وبين كيم، علماً بأن آخر لقاء بينهما كان أثناء ولاية ترمب الأولى عام 2019.

يذكر أن ترمب قد أعرب عن رغبته في لقاء كيم مجددا، مشيراً إلى احتمال أن يحصل ذلك خلال هذا العام.