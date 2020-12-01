كورونا يهدد البشرية بمجاعة والأمم المتحدة تطلق نداء استغاثة

شفق نيوز/ حذرت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، من مجاعة في عدد من الدول سيتسبب بها وباء كورونا، مطلقة نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في العام 2021 لمواجهة هذا التهديد.

وذكر تقرير للأمم المتحدة حول الأوضاع الطارئة في العالم خلال العام المقبل، أن نحو 235 مليون شخص في العالم، سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة، أي بزيادة تقريبية بنسبة 40%، مقارنة بالعام الحالي.

وأوضح التقرير أنه خلال العام المقبل سيكون واحداً من بين 33 شخصا، بحاجة لمساعدة، مبينا أنه إذا كان جميع هؤلاء الأشخاص يعيشون في بلد واحد، فسيكون خامس أكبر بلد في العالم.

من جانبه، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة، مارك لوكوك، أن الزيادة ناجمة كليا، تقريبا بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أن الصورة التي نعرضها، هي الأكثر كآبة، وقتامة على الإطلاق، حول الاحتياجات الإنسانية في الفترة القادمة.

وطال الوباء، الذي أودى بأكثر من 1.45 مليون شخص في العالم، غير متناسب، أولئك الذين يعيشون على الحافة، وفقا للتقرير.

كما لفتت الأمم المتحدة إلى أن الأموال اللازمة، ستكون كافية لمساعدة 160 مليون شخص، هم من الأكثر ضعفا في 56 بلدا.