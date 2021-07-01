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كورونا يغلق محافظة إيرانية بشكل تام

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-01T15:58:59+0000
كورونا يغلق محافظة إيرانية بشكل تام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الخميس، عن إغلاق محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد بشكل كامل، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وقال نائب وزير الصحة إيرج حريرجي، الذي وصل على رأس وفد من وزارة الصحة إلى المحافظة، بعد موجة انتقادات بسبب تجاهل الأوضاع الصحية هناك "تم إغلاق سيستان وبلوشستان بشكل كامل بعد الارتفاع غير المسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا".

وطالب أهالي المحافظة بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى خلال الأسبوعين المقبلين مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية اليوم، إغلاق جميع الحدود البرية الثلاثة مع باكستان بسبب تفشي كورونا، فيما تحدثت تقارير عن مواصلة عبور المسافرين بين البلدين.

وكان حسين علي شهرياري، رئيس لجنة الصحة في البرلمان الإيراني، قد انتقد تجاهل أهالي محافظة سيستان وبلوشستان لتفشي فيروس كورونا، واصفا الوضع بالخطير للغاية.

من ناحية أخرى، أعلن معين الدين سعيدي، ممثل سيستان وبلوشستان بالبرلمان، عن وقوع كارثة إنسانية في المحافظة، مطالبا وزير الصحة سعيد نمكي بإرسال فريق طبي للإطلاع على الأوضاع.

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