كورونا يعيق افتتاح سفارة الإمارات لدى إسرائيل

شفق نيوز/ اصدرت وزارة الخارجية الاماراتية، يوم الاثنين، بياناً حول افتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل، مشيرة الى تأثرها بالقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية، في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها "تعمل حالياً بالتنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل"..

وأضافت أن "عملية فتح السفارة تأثرت في الوقت الراهن بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في دولة إسرائيل للحد من انتشار جائحة كوفيد-19".

واعربت الوزارة عن املها أن "يتحسن الوضع وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريباً، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم امس الأحد، عن افتتاح سفارة بشكل رسمي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقالت الوزارة في بيان: "افتتحت رسمياً السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، إيتان نائيه، إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".