سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كورونا يعيق افتتاح سفارة الإمارات لدى إسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-25T13:49:41+0000
كورونا يعيق افتتاح سفارة الإمارات لدى إسرائيل

شفق نيوز/ اصدرت وزارة الخارجية الاماراتية، يوم الاثنين، بياناً حول افتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل، مشيرة الى تأثرها بالقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية، في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها "تعمل حالياً بالتنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل"..

وأضافت أن "عملية فتح السفارة تأثرت في الوقت الراهن بالقيود الحالية المفروضة على الحركة في دولة إسرائيل للحد من انتشار جائحة كوفيد-19".

واعربت الوزارة عن املها أن "يتحسن الوضع وأن تكتمل عملية فتح السفارة قريباً، وذلك مع استمرار الجهود الإماراتية والإسرائيلية لقيادة أسرع حملات التطعيم في العالم".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم امس الأحد، عن افتتاح سفارة بشكل رسمي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقالت الوزارة في بيان: "افتتحت رسمياً السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، إيتان نائيه، إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة".

related

حكومة الإمارات تصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب

Date: 2021-01-24 14:12:45
حكومة الإمارات تصادق على إنشاء سفارة في تل أبيب

وزير خارجية أوروبي: الإمارات خذلت أشقاءها العرب

Date: 2020-08-15 06:59:51
وزير خارجية أوروبي: الإمارات خذلت أشقاءها العرب