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كورونا يعزل مدينة سيدني عن باقي أستراليا لأسبوعين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-26T13:52:48+0000
كورونا يعزل مدينة سيدني عن باقي أستراليا لأسبوعين

شفق نيوز/ أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، يوم السبت، عن فرض عزل تام وصارم على مدينة سيدني لمدة أسبوعين بسبب تفشي سريع لفيروس كورونا.

وقالت رئيسة وزراء الولاية، جلاديس بريجيكليان، إنه سيتم فرض العزل على سيدني ابتداء من مساء اليوم، مع محاولة السلطات احتواء تفش سريع الانتشار لسلالة دلتا شديد العدوى من فيروس كورونا.

ويسري بالفعل عزل عام على أكثر من مليون شخص في وسط مدينة سيدني والضواحي الشرقية لها بسبب تفشي المرض، لكن السلطات الصحية قالت إنها بحاجة إلى توسيع ذلك بعد تسجيل عدد أكبر من إصابات كوفيد-19 .

وتعد القيود المفروضة على سيدني التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة ولكن الصارمة التي تم فرضها في المدن الأسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

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