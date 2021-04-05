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كورونا يعزل قرية كوردية عن محيطها في سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-05T17:56:08+0000
كورونا يعزل قرية كوردية عن محيطها في سوريا

شفق نيوز/ فرضت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الاثنين، حظراً كلياً للتجوال على قرية كوردية على خلفية تفشي فيروس كورونا فيها.

وقال مصدر صحي في خلية الأزمة بالادارة الذاتية، لوكالة شفق نيوز، إنه تم تسجيل إصابة أفراد 35 عائلة بفيروس كورونا في قرية ديرونا آغي في دير الغصن بريف الجوادية على بعد 60 كيلومترا شرق القامشلي كبرى المدن الكوردية في سوريا.

وبين أن الحظر الكلي سيفرض اعتباراً من يوم غد ولغاية الاثنين القادم وسيتم اغلاق القرية وعزلها عن القرى المجاورة ومدينة الجوادية.

وأضاف المصدر أن فرق الطوارئ ولجان الصحة ستتابع وضع القرية بعد عزلها كلياً عن محيطها.

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل أربع وفيات و304 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرقي سوريا.

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