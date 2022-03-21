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كورونا يعاود الانتشار في الصين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-21T06:08:43+0000
كورونا يعاود الانتشار في الصين

شفق نيوز/ أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، بأن البر الرئيسي الصيني سجل (أمس) 1947 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19.

وبينت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 1542 حالة في جيلين، و154 حالة في فوجيان، و51 حالة في خبي، و38 حالة في قوانغدونغ، و35 حالة في لياونينغ، و27 حالة في هيلونغجيانغ، و24 حالة في شانغهاي، و18 حالة في تيانجين، و14 حالة في شنشي، و13 حالة في شاندونغ، و10 حالات في هونان.

وبالنسبة الى مناطق أخرى على مستوى المقاطعة، فقد سجلت 6 حالات في قانسو، و4 حالات في كل من بكين ويوننان، وحالتان في كل من منغوليا الداخلية وتشجيانغ، وحالة واحدة في كل من جيانغشي وخنان وتشونغتشينغ.

وقالت اللجنة إنه تم تسجيل إجمالي 80 حالة وافدة مصابة بكوفيد-19، مضيفة أنه تم تسجيل 6 حالات جديدة مشتبه في إصابتها، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، في شنغهاي.

وأعلنت الصين أمس الأحد أنها ستشدد إجراءات الإغلاق العام في شمال شرق البلاد بعد طفرة بإصابات كوفيد-19.

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