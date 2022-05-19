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كورونا يصيب وزير الصحة الأميركي اثناء مؤتمر صحي في برلين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-19T04:40:27+0000
كورونا يصيب وزير الصحة الأميركي اثناء مؤتمر صحي في برلين

شفق نيوز/ قالت متحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، إن وزير الصحة الأميركي، كزافييه بيسيرا، ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، أثناء زيارته لبرلين.

وأضافت المتحدثة، اليوم الخميس، سارة لوفينهايم، إنه سيواصل العمل في العزل.

وكان بيسيرا آخر مرة في البيت الأبيض الخميس الماضي، ولم يكن مخالطا للرئيس الأميركي، جو بايدن.

وكان بيسيرا في برلين لحضور اجتماع وزراء الصحة من مجموعة الدول السبع الغنية يومي الخميس والجمعة.

ينصب تركيز الاجتماع على استخلاص الدروس من الجائحة، وحماية الضعفاء وغير المحصنين من كوفيد-19، وكيفية تخفيف الضغط على النظم الصحية.

والتقى بيسيرا، الثلاثاء، بوزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، والتقى بشكل منفصل برئيس وكالة مكافحة الأمراض في ألمانيا ، لوثار ويلر، واثنين من كبار خبراء الفيروسات في البلاد وإدارة أكبر مستشفى في برلين ( شاريتيه).

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي للقاءات مع ويلر الرجال يقفون بالقرب من بعضهم البعض في الخارج دون أقنعة، لكنهم يرتدون أقنعة وهم في الداخل.

وقبل برلين، حضر بيسيرا اجتماع وزراء الصحة في بالي بإندونيسيا.

وانتشرت موجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا بين الطبقة السياسية في واشنطن، حيث أصابت نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وموظفين في البيت الأبيض ومشرعين بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

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