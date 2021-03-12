كورونا يصيب قلب الرئيس الأرميني

شفق نيوز / أعلنت الإدارة الرئاسية الأرمينية، يوم الجمعة، نقل رئيس البلاد أرمين سركيسيان، إلى المستشفى في يريفان، لإجراء فحوصات بسبب مضاعفات على مستوى القلب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الإدارة الرئاسية، في بيان، أن "رئيس أرمينيا أصيب بمضاعفات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويتم فحصه في مركز أستخيك الطبي في يريفان".

وفي السياق، أفادت صحيفة هراباراك الأرمينية، بأن "سركيسيان دخل المستشفى بسبب مشاكل في القلب، وتم نقله إلى مركز (أستخيك) الطبي في يريفان ومن المقرر أن يخضع لعملية تركيب دعامة".

وفي 5 كانون الثاني من 2021، أعلنت الإدارة الرئاسية الأرمينية عن تشخيص إصابة سركيسيان بفيروس "كورونا" المستجد، وكان في لندن حينها.

وتم عزل الرئيس وإبقائه تحت إشراف طبي في لندن مع الاستمرار في العمل عن بعد.