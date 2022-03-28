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كورونا يصيب رئيس الوزراء الاسرائيلي ومسؤولة في البيت الابيض

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-28T05:14:58+0000
كورونا يصيب رئيس الوزراء الاسرائيلي ومسؤولة في البيت الابيض

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إصابة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت بفيروس كورونا.

ووفق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن "بينيت بحالة جيدة وسيواصل أداء مهام منصبه من المنزل".

وفي واشنطن، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الاختبارات أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأوروبية.

وأضافت جان بيير في بيان: "بعد عودتي من الرحلة التي قام بها الرئيس إلى أوروبا، اجتزت اختبار PCR. وكانت النتيجة إيجابية".

ونوهت جان بيير بأنها شاهدت بايدن في اليوم السابق، لكنها حافظت على مسافة بينهما ولذلك تعتقد أنه لم يحصل أي تماس قريب.

وأضافت جان بيير أن سريان المرض لديها، لا يزال خفيفا.

يشار إلى أنه قبل قبل زيارة بايدن إلى بلجيكا وبولندا، اجتازت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اختبارا إيجابيا، ولم ترافق الرئيس الأمريكي في رحلته.

 

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