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كورونا يخطف ما لا يقل عن 115 ألف عنصر طبي في العالم

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-24T12:09:23+0000
كورونا يخطف ما لا يقل عن 115 ألف عنصر طبي في العالم

شفق نيوز/ أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الاثنين، عن وفاة ما لا يقل عن 115 ألف شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بسبب كوفيد -19.

وقال غيبريسوس، في افتتاح الدورة الرابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية"، أنه على الرغم من أن الأرقام والمعطيات غير كاملة، فإننا نعتقد أن ما لا يقل عن 115 ألف عنصر من العاملين في المجال الطبي، دفعوا أعلى ثمن لحماية الآخرين".

ووصفهم المدير العام للمنظمة، بالأبطال الحقيقيين.

ووفقا له، في كثير من الأحيان لا يتوفر لدى العاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء العالم ما يكفي من المعدات والأدوية لإنقاذ الأرواح، وهم يتقاضون على جهودهم الشاقة والمحفوفة بالخطر، الأجور الزهيدة، ولا ينالون الاحترام المطلوب، وظروف عملهم ليست آمنة.

وتنعقد جمعية الصحة العالمية من 24 مايو/ ايار إلى 1 يونيو/ حزيران في شكل افتراضي عبر الفيديو.

والموضوع الرئيسي للدورة الرابعة والسبعين للجمعية، هو ضرورة إنهاء الوباء الحالي في أقرب وقت ممكن، والاستعداد للوباء القادم من خلال بناء عالم أكثر صحة وأماناً وأكثر عدلاً.

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