كورونا يتسلل الى ملكة بريطانيا "بأعراض خفيفة"

شفق نيوز/ أعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم الاحد، عن إصابة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وأكد بيان لقصر باكينغهام ان العوارض "خفيفة"، وستواصل الملكة إليزابيث بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.

وجاء في البيان أن الملكة "ستواصل تلقي الرعاية الطبية وستتّبع كل التوجيهات" المعطاة على هذا الصعيد.

وفي أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، أعلن قصر باكينغهام أن ملكة بريطانيا البالغة من العمر 95 عاما، أمضت ليلة كاملة في المستشفى بعد أن نصحها الأطباء بالراحة وبإلغاء زيارة لإيرلندا الشمالية، مؤكدا أنها عادت إلى مقر سكنها ومعنوياتها مرتفعة.