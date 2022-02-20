سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كورونا يتسلل الى ملكة بريطانيا "بأعراض خفيفة"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-20T13:17:34+0000
كورونا يتسلل الى ملكة بريطانيا "بأعراض خفيفة"

شفق نيوز/ أعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم الاحد، عن إصابة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وأكد بيان لقصر باكينغهام ان العوارض "خفيفة"، وستواصل الملكة إليزابيث بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع.

وجاء في البيان أن الملكة "ستواصل تلقي الرعاية الطبية وستتّبع كل التوجيهات" المعطاة على هذا الصعيد.

وفي أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، أعلن قصر باكينغهام أن ملكة بريطانيا البالغة من العمر 95 عاما، أمضت ليلة كاملة في المستشفى بعد أن نصحها الأطباء بالراحة وبإلغاء زيارة لإيرلندا الشمالية، مؤكدا أنها عادت إلى مقر سكنها ومعنوياتها مرتفعة.

related

خطة ايطالية للقضاء على فيروس كورونا

Date: 2020-12-14 05:11:32
خطة ايطالية للقضاء على فيروس كورونا

الولايات المتحدة تسمح بإعطاء جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا لفئة محددة

Date: 2021-08-13 06:19:37
الولايات المتحدة تسمح بإعطاء جرعة لقاح ثالثة ضد كورونا لفئة محددة

أمريكية تنتحر بعد معركة لأكثر من عام مع فيروس كورونا

Date: 2021-06-24 09:14:49
أمريكية تنتحر بعد معركة لأكثر من عام مع فيروس كورونا

بايدن: الشتاء القادم مظلم وصعب

Date: 2020-11-16 20:48:35
بايدن: الشتاء القادم مظلم وصعب

الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا على العالم

Date: 2021-04-13 07:35:41
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا على العالم

فرنسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

Date: 2020-02-15 14:08:48
فرنسا تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا

إيران تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" لمسافر قدم من دولة جارة

Date: 2021-12-19 13:29:57
إيران تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" لمسافر قدم من دولة جارة

حالتا وفاة و٣ إصابات جديدة بفيروس كورونا شمال وشرق سوريا

Date: 2021-02-26 11:44:20
حالتا وفاة و٣ إصابات جديدة بفيروس كورونا شمال وشرق سوريا