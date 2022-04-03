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كورونا مرة أخرى.. الصين تسجل أعلى نسبة إصابة منذ ذروة الموجة الأولى

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-03T07:34:05+0000
كورونا مرة أخرى.. الصين تسجل أعلى نسبة إصابة منذ ذروة الموجة الأولى

شفق نيوز/ سجلت الصين، اليوم الأحد، 13146 إصابة بكوفيد، وهي أعلى نسبة منذ ذروة الموجة الأولى قبل أكثر من عامين، في وقت انتشر المتحور أوميكرون الشديد العدوى إلى أكثر من 12 مقاطعة. 

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن "هناك 1455 مريضا ظهرت عليهم أعراض... و11691 حالة بلا أعراض، فيما لم يتم الإبلاغ عن وفيات جديدة" جراء الفيروس.

وتواجه الصين أسوأ موجة وبائية منذ بدء جائحة كوفيد-19، فيما يخشى الأهل الابتعاد عن أولادهم بسبب القيود الصحية الصارمة، وأصبحت العاصمة الاقتصادية للصين في الأيام الأخيرة بؤرة وبائية حيث تتفشى المتحورة أوميكرون بسرعة بدأت تتزايد مطلع مارس. 

وفرض حجر على نحو 25 مليون شخص في مدينة شنغهاي الصينية، ما يناهز جميع سكّانها.

والجمعة، أعلنت وزارة الصحة الصينية أكثر من 7200 إصابة جديدة في أنحاء البلاد. 

وفي حين تُعتبر الأرقام منخفضة مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، إلا أنها مرتفعة بالنسبة للصين حيث تطبق السلطات استراتيجية صفر إصابات بكوفيد، الهادفة إلى منع ظهور إصابات جديدة. 

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