كورونا في امريكا .. الخروج من مرحلة "الجائحة" والدخول لأخرى جديدة

شفق نيوز/ عبر مستشار البيت الأبيض الطبي "أنتوني فاوتشي"، عن تفاؤله بوضع تفشي مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة، معلناً أن البلاد "خرجت من مرحلة الجائحة" فيما يتعلق بعدد الإصابات الجديدة وحالات الاستشفاء والوفاة، لكنه أشار إلى أنها مقبلة للدخول في مرحلة أخرى.

وأشار فاوتشي إلى أن هناك مؤشرات على دخول كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى مرحلة "endemic disease" أي "المرض المتوطن".

ونوه الأخصائي في الأمراض المعدية في مقابلة مع "بي بي إس"، الثلاثاء، إلى أن الفيروس لا يزال في طور "جائحة" في معظم أجزاء العالم.

لكنه حذر من أن الولايات المتحدة لم تخرج من دائرة الخطر بعد، موضحا أنه يقصد بكلامه الفترات الأسوأ التي مرت على البلاد في ذروة انتشار المرض.

وقال: "أي لا نملك اليوم 900 ألف إصابة يومية وعشرات الآلاف المؤلّفة من حالات الاستشفاء والوفيات، نحن في مرحلة منخفضة اليوم".

وأعاد فاوتشي توضيح كلامه في مقابلة مع "واشنطن بوست"، الأربعاء، وقال إنه وعلى عكس "المرحلة الجائحية المتفجّرة" التي شهدتها الولايات المتحدة مع انتشار سلالة أوميكرون، فإنه كان يقصد أن يصف كيف من الممكن أن يتجه كوفيد-19، نحو تصنيفه إلى "مرض متوطن".

وتحوُّل العدوى من جائحة إلى مرض متوطن، يعني انتشارها عند مستوى ثابت في أماكن معينة وفي جميع الأوقات، وربما بمعدلات منخفضة نسبيا، يمكن التنبؤ بها في بعض الأحيان.