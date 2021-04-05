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كورونا في العالم.. الاصابات تتجاوز الـ131 مليونا والوفيات تلامس الـ3 ملايين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-05T06:13:42+0000
كورونا في العالم.. الاصابات تتجاوز الـ131 مليونا والوفيات تلامس الـ3 ملايين

شفق نيوز/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 131.2 مليون حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 131.212.766، وإجمالي الوفيات 2.845.462.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ555001 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 30.706.121.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ331433 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 12.984.956.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 204147، وإجمالي إصابات 2.250.458.

وتأتي الهند في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ164623، وإجمالي إصابات 12.485.509

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127078، وإجمالي إصابات 4.373.798.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 111030 وإجمالي إصابات 3.668.264.

وفي المرتبة السابعة تأتي روسيا بإجمالي وفيات 98731، وإجمالي إصابات 4.529.576.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 96808 وإجمالي إصابات 4.883.174.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 77060 ، وإجمالي إصابات 2.896.329.

تليها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 75698، وإجمالي إصابات 3.300.965.

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