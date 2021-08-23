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كورونا عالميا.. الفيروس يجهز على 4.4 مليون انسان ويصيب أكثر من 211.7 مليوناً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-23T05:38:49+0000
كورونا عالميا.. الفيروس يجهز على 4.4 مليون انسان ويصيب أكثر من 211.7 مليوناً

شفق نيوز/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 211.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 211.790.984 وإجمالي الوفيات 4.430.661.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ628498 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.707.613.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ574527 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.570.891.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 434367، وإجمالي إصابات 32.424.234.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ252927، وإجمالي إصابات 3.217.415.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197752، وإجمالي إصابات 2.140.062.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 173003، وإجمالي إصابات 6.653.498.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 131958، وإجمالي إصابات 6.523.563.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات128751، وإجمالي إصابات 4.484.613.

وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 126372، وإجمالي إصابات 3.979.456.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 124216، وإجمالي إصابات 4.889.537.

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