كورونا تضرب الصين مجددا..  الشوارع فارغة والوفيات تتزايد

شفق نيوز/ ساد الهدوء الشوارع في المدن الصينية الكبرى مع بقاء الناس في منازلهم لحماية أنفسهم من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي ضربت المراكز الحضرية من الشمال إلى الجنوب.

وضربت الصين أول موجة من ثلاث موجات متوقعة من حالات COVID هذا الشتاء، وفقا لكبير علماء الأوبئة في البلاد، وو زونيو.

وقال زونيو إن موجات أخرى ستأتي مع اتباع الناس تقليد العودة بشكل جماعي إلى مناطقهم الأصلية لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الشهر المقبل، وفقا لرويترز.

ولم تبلغ الصين عن أي وفيات بفيروس كورونا منذ 7 ديسمبر، عندما أنهت فجأة معظم القيود الرئيسية لسياسة عدم التسامح مع COVID بعد احتجاجات عامة غير مسبوقة.

وقد دافع الرئيس، شي جين بينغ، عن هذه الاستراتيجية.

وكجزء من تخفيف القيود أنهت الصين الاختبارات الجماعية للفيروس، مما يلقي بظلال من الشك على ما إذا كانت أعداد الحالات المعلنة رسميا تسجل النطاق الكامل لتفشي المرض.

وأبلغت الصين عن حوالي 2097 إصابة جديدة بأعراض COVID في 17 ديسمبر.

وفي بكين، أثر انتشار متغير أوميكرون شديد الانتقال بالفعل على الخدمات من تقديم الطعام إلى تسليم الطرود.

كما تكافح دور الجنازات ومحارق الجثث في جميع أنحاء المدينة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة لمواكبة الطلب وسط نقص الموظفين.

وفي أكبر صالة جنازة في بكين في باباوشان، والمعروفة أيضا بالتعامل مع جثث كبار المسؤولين والقادة الصينيين، يمكن رؤية عدة سيارات تدخل الأحد، في حين كانت منطقة وقوف السيارات الخاصة ممتلئة أيضا.

وقال موظف طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز "في الوقت الحالي، من الصعب حجز عربة جنازة، حيث يقوم العديد من الأقارب بنقل الجثة بسياراتهم الخاصة".

ويتصاعد الدخان من محارق الجثث، حيث تجمعت مجموعات من الناس لجمع رماد المتوفى.

ولم يتضح على الفور إلى أي مدى كان ارتفاع الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا مسؤولا عن زيادة الوفيات

كما أظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مترو أنفاق فارغا في مدينة شيان في شمال غرب الصين، بينما في شنغهاي، المركز التجاري للبلاد، ولم يكن هناك الصخب المعتاد في الفترة التي سبقت العام الجديد.

وفي تشنغدو، كانت الشوارع مهجورة لكن أوقات توصيل الطعام تتحسن، كما قالت واحدة من السكان، بعد أن بدأت الخدمات في التكيف مع الزيادة الأخيرة في الحالات.

وقالت إن الحصول على مجموعات اختبار لا يزال صعبا، موضحة أنه تم إخبارها بأن المجموعات التي طلبتها مؤخرا قد تم تحويلها إلى المستشفيات.

وفي شنغهاي، قالت السلطات إن المدارس يجب أن تنقل معظم الفصول الدراسية عبر الإنترنت اعتبارا من الاثنين، وفي هانغتشو القريبة تم تشجيع معظم الصفوف المدرسية على إنهاء الفصل الدراسي الشتوي مبكرا.

وفي قوانغتشو، يجب على أولئك الذين يقومون بالفعل بدروس عبر الإنترنت وكذلك أطفال ما قبل المدرسة ألا يستعدوا للعودة إلى المدرسة، حسبما قال مكتب التعليم.

وفي حديثه في مؤتمر في بكين السبت، قال كبير علماء الأوبئة، وو، من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن التفشي الحالي سيبلغ ذروته هذا الشتاء ويستمر في ثلاث موجات لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، وفقا لتقرير وسائل الإعلام الحكومية عن خطابه.

وستستمر الموجة الأولى من منتصف ديسمبر حتى منتصف يناير، إلى حد كبير في المدن، قبل أن تبدأ الموجة الثانية من أواخر يناير إلى منتصف فبراير من العام المقبل، بسبب حركة الناس قبل عطلة رأس السنة الجديدة التي تستمر أسبوعا.

وستحتفل الصين بالعام القمري الجديد الذي يبدأ في 21 يناير. وتشهد العطلة عادة سفر مئات الملايين من الأشخاص إلى منازلهم لقضاء بعض الوقت مع العائلة.

وقال وو، إن موجة ثالثة من الحالات ستستمر من أواخر فبراير إلى منتصف مارس آذار مع عودة الناس إلى العمل بعد العطلة.

وفي مقاطعة تشجيانغ الشرقية، موطن العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة والصناعة، من المتوقع أن تصل الموجة الأولى إلى ذروتها في منتصف يناير، على الرغم من أنها قد تكون في وقت سابق، حسبما قال مسؤولو الصحة في مؤتمر صحفي الأحد.

وقال تشن تشونغ ، نائب المدير التنفيذي لفرقة العمل الإقليمية لمكافحة الوباء "تتزامن هذه الفترة مع السنة القمرية الجديدة ، وستسرع حركة السكان من انتشار الوباء".

وقال معهد أبحاث مقره الولايات المتحدة هذا الأسبوع إن البلاد قد تشهد انفجارا في الحالات وقد يموت أكثر من مليون شخص في الصين بسبب COVID في عام 2023.

وقال وو، إن الحالات الشديدة انخفضت مقارنة بالسنوات الماضية وإن التطعيم وفر درجة معينة من الحماية. وقال إنه يجب حماية الضعفاء، مع التوصية بلقاحات معززة لعامة الناس.

وبينما طرحت الصين أول لقاحات COVID في عام 2021، ظلت معدلات التطعيم بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق دون تغيير يذكر منذ الصيف، وفقا للأرقام الرسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 66.4٪ فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما أكملوا دورة كاملة من التطعيم.