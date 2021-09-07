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كورونا تحصد أرواح أكثر من 4.5 مليون شخص حول العالم

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-07T06:16:37+0000
كورونا تحصد أرواح أكثر من 4.5 مليون شخص حول العالم

شفق نيوز/ أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، يوم الثلاثاء، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من221 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.5 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 221069535، وإجمالي الوفيات 4574662.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ649072 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 40018318.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ583810 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20899933.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات440752، وإجمالي إصابات 33027621.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ263470 وإجمالي إصابات 3433511.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198523، وإجمالي إصابات 2155508.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 184672، وإجمالي إصابات 6929862.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 136473، وإجمالي إصابات 4133433.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات133598 وإجمالي إصابات 7051516.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 129567، وإجمالي إصابات 4574787.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125331، وإجمالي إصابات 4919773.

 

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