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كورونا بنسختها الجديدة تصل كوريا الجنوبية

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-28T05:05:44+0000
كورونا بنسختها الجديدة تصل كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، أنها سجلت أولى الإصابات بسلالة فيروس كورونا الجديدة، التي تم اكتشافها في بريطانيا وانتقلت إلى عدد من الدول.

وقالت الوكالة إنها رصدت السلالة الأكثر عدوى منها غيرها من سلالات الفيروس الحالية في ثلاثة أفراد وصلوا إلى كوريا الجنوبية من لندن في 22 ديسمبر الجاري.

وتعهد المسؤولون بالإسراع لإطلاق برنامج تطعيم عام ضد فيروس كورونا.

وتواجه الحكومة ضغوطا داخلية متزايدة بشأن خطط لشراء لقاحات وطرحها، خاصة وأنها حددت الربع الأول من العام المقبل موعدا لبدء حملة التطعيم، وذلك بعد أشهر من شروع دول مثل الولايات المتحدة وبلدان من الاتحاد الأوروبي في ذلك الإجراء الوقائي.

وأعلنت الحكومة أمس الأحد، أن الهيئات التنظيمية ستقلص الفترة اللازمة لإقرار اللقاحات والأدوية من متوسط 180 يوما إلى 40 فقط. وقالت إن المدة اللازمة للموافقة على توزيع اللقاحات وبيعها ستتقلص إلى نحو 20 يوما من عدة أشهر عادة.

وقال كبير موظفي الرئاسة نوه يونغ مين، أمس إن السلطات ستبدأ في فبراير شباط تطعيم العاملين في مجال الرعاية الطبية والمسنين على أن يلي هؤلاء بقية المواطنين.

وأضاف "الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقديم ذلك الموعد وهي تحرز تقدما".

وتخطط كوريا الجنوبية لشراء جرعات كافية من اللقاحات لتطعيم 46 مليونا أو أكثر من 85% من مواطنيها.

في غضون ذلك، سجلت المراكز الكورية 808 حالات إصابة جديدة بكورونا حتى منتصف ليل الأحد، وهو أقل عدد منذ الرقم القياسي المسجل يوم الجمعة البالغ 124.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 57680 إصابة وبلغ إجمالي الوفيات 819 حالة حتى الآن.

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